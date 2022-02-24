Володин назвал демилитаризацию Украины единственным средством предотвращения войны в Европе

Запад отверг предложения РФ по гарантиям безопасности. В сложившейся ситуации, единственным путем предотвращения войны в Европе будет только демилитаризация Украины. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

В четверг председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин обратился к депутатам Верховной рады Украины. Политик отметил, что в печальной ситуации на Украине виноваты США и их партнеры по блоку НАТО, которые не прислушивались к Москве.

«Учитывая, что Вашингтон и Брюссель отвергли предложения России по вопросам глобальной безопасности, а Киев все восемь лет отказывается от выполнения Минских соглашений, демилитаризация Украины — единственный оставшийся путь», — написал политик в своем Telegram-канале.

В сложившейся ситуации Россия пошла на спецоперацию на востоке Украины из соображений предотвращения «бойни и гуманитарной катастрофы».