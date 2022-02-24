Лукашенко не исключил признание ЛНР и ДНР со стороны Белоруссии

Минск в вопросе признания независимости Луганской и Донецкой народных республик сделает так, как будет нужно. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Глава государства отвечал на вопросы журналистов. По его словам, вопрос о признании республик Донбасса стоит в повестке.

«Мы сделаем так, как будет нужно и нам, и России», — сказал Лукашенко.

Недавно стало известно, что президент РФ Владимир Путин объявил специальную военную операцию в Донбассе. Глава государства отреагировал на призыв ЛНР и ДНР с просьбой о помощи.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что России и Украине следует провести переговоры в Минске. Кроме того, Киеву необходимо прислушаться к требованиям Москвы.