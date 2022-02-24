Спикер Госдумы РФ Володин попросил украинских военнослужащих сложить оружие

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин выступил с заявлением, в котором попросил украинских военнослужащих в ближайшее время сложить оружие.

Председатель Госдумы также просит всех граждан отказаться от участия во всеобщей мобилизации. Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о всеобщей мобилизации. Закон официально вступил в силу.

Президент России Владимир Путин рано утром 24 февраля в телевизионном обращении к гражданам страны объявил о начале специальной операции, которая направлена на защиту Донбасса.