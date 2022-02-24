Глава ДНР Пушилин сообщил о приостановке эвакуации жителей республики

Эвакуация детей, пенсионеров и женщин из Донецкой Народной Республики временно приостанавливается. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Жители донбасских городов в экстренном порядке стали покидать свои дома после объявления добровольной эвакуации в Россию 18 февраля. В тот момент готовность принять и разместить беженцев выразили свыше 40 российских регионов, среди которых Ростовская, Воронежская, Курская, Брянская и другие области.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении спецоперации на территории Донбасса. Защита ДНР и ЛНР производится силами российских и местных военных.