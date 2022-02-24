Ростуризм исключил приостановку международного авиасообщения из-за ситуации на Украине

Международные рейсы будут проходить по новым воздушным коридорам, пока не откроются прежние. Такое заявление сделали представители Ростуризма.

В министерстве исключили приостановку международного авиасообщения на территории России, однако предупредили, что рейсы будут выполняться дольше. Величина задержки составит от 45 до 90 минут. Также представители ведомства запустили горячую линию 8-800-200-34-11.

Напомним, что на юге России было объявлено о закрытии 12 аэропортов до 2 марта в различных регионах из-за проведения военной операции для принуждения Украины к миру.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что уверен в урегулировании ситуации с авиасообщением в регионе к началу марта.