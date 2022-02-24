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Депутат Госдумы Миронов заверил, что Украина сохранит свою государственность

Россия
Депутат Госдумы Миронов заверил, что Украина сохранит свою государственность

Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что Россия не собирается восстанавливать Советский Союз, а Украина обязательно сохранит свою государственность. 

«Украина должна сохранить свою государственность. Это уже реалии XXI века Это как государственность Казахстана, Белоруссии, республик Центральной Азии, кавказских республик. Это реалии, и мы не претендуем, хотя кто-то нас и обвиняет в имперских амбициях, что мы хотим восстановить Советский Союз. Мы хотим просто в дружбе, в мире и согласии жить со всеми», — заявил Миронов в эфире канала «Россия 24». 

24 февраля согласно ратифицированному ранее договору о дружбе и взаимном сотрудничестве с Донецкой и Луганской народными республиками Россия начала военизированную операцию по защите ЛДНР.  

 

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