Зеленский внес в Верховную раду закон о всеобщей мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации. Об этом сообщается на официальном сайте парламента страны.

«Речь идет исключительно о гражданах, зачисленных в оперативный резерв», — пояснил он.

Однако сам текст законопроекта в базе данных отсутствует. Статус документа — «передан на рассмотрение руководству парламента».

Уточним, что ранее Генштаб ВСУ сообщил, что в стране 23 февраля начался призыв резервистов в возрасте от 18 до 60 лет, согласно указу президента. Также была проведена встреча с руководством правительства, представителями оборонного сектора и экономического блока по выработке последующих решений.

Напомним, утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Президент России заявил, что обстоятельства «требуют от нас решительных и незамедлительных действий», а также призвал украинских военных сложить оружие и разойтись по домам.