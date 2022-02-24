Гендиректор «Зенита» Медведев прокомментировал возможную отмену матча петербуржцев в ЛЕ

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев посоветовал болельщикам и журналистам ждать официальной информации по возможной отмене матча раунда плей-офф Лиги Европы против «Бетиса».

Встреча должна пройти 24 февраля в испанской Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин». Однако, на данный момент, пока нет никакой информации о статусе матча «Бетис» — «Зенит». Генеральный директор действующих чемпионов России Александр Медведев высказался по поводу проведения матча в Испании.

«Ждите официальной информации», — сообщил Медведев

В первом матче 17 февраля «Зенит» уступил на своем поле «Бетису» со счетом 2:3. По голу в ворота соперников забили нападающий Артем Дзюба и полузащитник Малком.