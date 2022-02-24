Bloomberg: Евросоюз не исключает санкции против Путина на фоне ситуации вокруг Украины

Евросоюз может ввести санкции против президента России Владимира Путина. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Согласно полученной информации, причиной является ситуация вокруг Украины. В скором времени этот вопрос будет рассмотрен.

Недавно Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе. Так глава государства отреагировал на призыв Луганской и Донецкой народных республик оказать им помощь.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил на фоне обострения ситуации вокруг страны. Он призвал мировых лидеров ввести ограничительные меры против Владимира Путина. Кроме того, он посоветовал украинцам не поддаваться панике.