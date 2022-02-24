Зеленский: Украина приняла решение разорвать дипотношения с Россией

Украина приняла решение о разрыве дипломатических отношений с Россией. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

Соответствующее решение глава Украины принял на фоне признания российской стороной независимости ЛНР и ДНР.

«Мы разорвали дипломатические отношения с Россией», — говорит Зеленский на брифинге.

Ранее президент России Владимир Путин обратился к украинским военным. Лидер РФ призвал Вооруженные силы Украины «сложить оружие и идти домой». Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что власти Украины не услышали сигналы российской стороны о немедленном прекращении провокаций против народных республик.