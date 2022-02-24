Спасибо Министерству обороны РФ. «Конкорд» опубликовал слова восхищения действиями России на Украине

Пресс-служба «Конкорда» выразила восхищение действиями российских властей на фоне ситуации в Донбассе. Соответствующее сообщение появилось на странице компании в социальной сети «ВКонтакте».

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании Москвой независимости ЛНР и ДНР. В «Конкорде» поддержали позицию Москвы и выразили благодарность Минобороны России. К заявлению присоединился бизнесмен Евгений Пригожин.

«Евгений Викторович и пресс-служба компании «Конкорд» выражают восхищение и полное одобрение действий высшего руководства Российской Федерации. Да здравствует Президент Путин! Да здравствует Великая Россия! Да здравствует великий русский народ! Спасибо Министерству обороны Российской Федерации. Ура!» — следует из сообщения пресс-службы.

Путин в недавнем обращении к согражданам объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Как отметил лидер государства, Россия не собирается оккупировать территорию Украины.