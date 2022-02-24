Российская Премьер-лига прорабатывает возможность переноса 19-го тура чемпионата

Российская Премьер-лига (РПЛ) и Российский футбольный союз (РФС) могут перенести проведение матчей 19 сезона из-за приостановки работы аэропортов в ряде городов. Такое заявление сделали представители организаций.

«В настоящее время Российский футбольный союз и Российская Премьер-лига прорабатывают вопросы, связанные с проведением матчей ближайшего тура чемпионата, с учетом приостановки работы аэропортов в Сочи, Краснодаре и Ростове-на-Дону. Более подробная информация будет опубликована в ближайшее время», — пояснили в пресс-службе.

Уточним, что Росавиация заявила о приостановке работы 12 аэропортов на юге России до 2 марта в связи с осложнением обстановки на границе с Украиной.

Ранее поступала информация о возможности отмены ряда матчей РПЛ в ряде российских городов из-за введенного режима чрезвычайной ситуации.