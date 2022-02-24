«Своих не бросаем». Депутат Госдумы Бутина поддержала проведение спецоперации на Украине

Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина заявила о всесторонней поддержке решения президента РФ Владимира Путина о проведении военизированной спецоперации по защите Донбасса. А также подчеркнула, что введение миротворцев на Украину является вынужденной мерой.

Вооруженный конфликт между жителями Донецкой и Луганской Народных Республик и украинской властью начался после госпереворота в 2014 году. Нивелировать гражданскую войну были призваны Минские соглашения, однако более семи лет Киев уклонялся от их выполнения. А в начале февраля и вовсе нарушил режим прекращения огня, обстреляв Донбасс по всей линии соприкосновения.

Федеральное агентство новостей / Сергей Среда

Поздним вечером 21 февраля Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР независимыми государствами. А сегодня, 24 февраля, принял решение о проведении на Украине спецоперации, целью которой является демилитаризация и денацификация страны. Угрозы городам и мирным жителям она не несет и предполагает лишь нейтрализацию военных объектов, с помощью которых ВСУ бомбили Донбасс.

По словам Бутиной, вопрос признания независимости ЛДНР мог решиться еще в 2014 году, когда Крым изъявил желание присоединиться к РФ. Жители Донбасса, по ее словам, уже тогда проголосовали бы за отделение от Украины. Но возложили надежду на дипломатическое решение конфликта. Россия в свою очередь все последующие годы и вплоть до сегодняшнего дня не оставляла попыток решить ситуацию мирно.

«Но консенсуса быть не может, когда речь идет о фактическом геноциде русского населения в Донбассе, когда людям запрещают говорить на их языке, когда их жизни и здоровью угрожает опасность, когда идет возрождение и поддержка со стороны украинских властей фашистских настроений: запрета 9 Мая и так далее. Конечно, на это просто стоять, смотреть и ничего не делать мы не могли. Мы своих не бросаем. Все совершенно логично и закономерно», – подвела черту народная избранница.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Ранее решение Путина о проведении спецоперации на Украине прокомментировал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Он заявил, что главная задача и цель России — это «нейтральная, внеблоковая Украина».