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«Своих не бросаем». Депутат Госдумы Бутина поддержала проведение спецоперации на Украине

Политика
«Своих не бросаем». Депутат Госдумы Бутина поддержала проведение спецоперации на Украине

Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина заявила о всесторонней поддержке решения президента РФ Владимира Путина о проведении военизированной спецоперации по защите Донбасса. А также подчеркнула, что введение миротворцев на Украину является вынужденной мерой.

Вооруженный конфликт между жителями Донецкой и Луганской Народных Республик и украинской властью начался после госпереворота в 2014 году. Нивелировать гражданскую войну были призваны Минские соглашения, однако более семи лет Киев уклонялся от их выполнения. А в начале февраля и вовсе нарушил режим прекращения огня, обстреляв Донбасс по всей линии соприкосновения.

«Своих не бросаем». Депутат Госдумы Бутина поддержала проведение спецоперации на Украине
Федеральное агентство новостей  / Сергей Среда

Поздним вечером 21 февраля Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР независимыми государствами. А сегодня, 24 февраля, принял решение о проведении на Украине спецоперации, целью которой является демилитаризация и денацификация страны. Угрозы городам и мирным жителям она не несет и предполагает лишь нейтрализацию военных объектов, с помощью которых ВСУ бомбили Донбасс.

По словам Бутиной, вопрос признания независимости ЛДНР мог решиться еще в 2014 году, когда Крым изъявил желание присоединиться к РФ. Жители Донбасса, по ее словам, уже тогда проголосовали бы за отделение от Украины. Но возложили надежду на дипломатическое решение конфликта. Россия в свою очередь все последующие годы и вплоть до сегодняшнего дня не оставляла попыток решить ситуацию мирно.

«Но консенсуса быть не может, когда речь идет о фактическом геноциде русского населения в Донбассе, когда людям запрещают говорить на их языке, когда их жизни и здоровью угрожает опасность, когда идет возрождение и поддержка со стороны украинских властей фашистских настроений: запрета 9 Мая и так далее. Конечно, на это просто стоять, смотреть и ничего не делать мы не могли. Мы своих не бросаем. Все совершенно логично и закономерно», – подвела черту народная избранница.

«Своих не бросаем». Депутат Госдумы Бутина поддержала проведение спецоперации на Украине
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Ранее решение Путина о проведении спецоперации на Украине прокомментировал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Он заявил, что главная задача и цель России — это «нейтральная, внеблоковая Украина».

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