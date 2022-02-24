Лукашенко предложил Минск в качестве площадки для переговоров России и Украины

Украине следует пойти на уступки по требования России. Такое мнение выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Глава государства предложил Минск в качестве площадки для проведения российско-украинских переговоров. По его словам, сейчас Киев терпит поражение, поэтому ему следует пойти на уступки.

Ранее Александр Лукашенко высказался о специальной военной операции в Донбассе, которую инициировал президент России Владимир Путин. По его словам, действия Москвы направлены на прекращение геноцида народа ЛНР и ДНР. Лукашенко подчеркнул, что военная операция носит исключительно миротворческий характер.