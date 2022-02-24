РПЛ в ближайшее время может перенести 19-й тур чемпионата России

Российская премьер-лига прорабатывает вопрос возможного переноса 19-го тура чемпионата России на более поздний срок в связи с остановкой работы аэропортов в Краснодаре и Ростове-на-Дону.

Футбольные клубы «Краснодар» и «Ростов» в ближайший уик-энд должны у себя дома принять московский «Локомотив» и самарские «Крылья Советов» соответственно. Матчи по плану должны состояться 27 февраля во второй половине дня. Российская премьер-лига в ближайшее время должна сделать официальное заявление, в котором может быть объявлено о переносе игр 19-го тура на более поздний срок.

На данный момент «Локомотив» и «Крылья Советов» продолжают готовиться к матчам против своих соперников в штатном режиме. Команды должны прибыть в Краснодар и Ростов-на-Дону днем 26 февраля за день до игр.