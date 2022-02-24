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«Будет передана народу». Депутат Госдумы Никонов озвучил дальнейшую судьбу Украины

Ближнее зарубежье
«Будет передана народу». Депутат Госдумы Никонов озвучил дальнейшую судьбу Украины

Украина будет передана народу Украины. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов в эфире канала «Россия 24». 

Отвечая на вопрос о будущем Украины, Никонов процитировал своего деда — народного комиссара иностранных дел СССР Вячеслава Молотова, который 22 июня 1941 года произнес: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами». По его словам, в интересах самой Украины стать суверенным государством без внешнего управления. 

«Стратегическая цель на Украине была сформулирована давно: нам нужна мирная, свободная, суверенная Украина, которая находится в дружественных отношениях с Россией. Не больше, но и не меньше. Для этого будет сделано абсолютно все необходимое. Мы будем настаивать, чтобы там к власти пришло правительство, которое будет выступать за конструктивные отношения с нашей страной. Это и в интересах Украины как государства. В Киеве в последний год находили 3 тысячи американских дипломатов, которые ей руководили. Этого больше не будет. Украина будет передана народу Украины», —  заявил Никонов. 

24 февраля по решению президента РФ Владимира Путина Вооруженные силы РФ приступили к специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской Народных республик. Путин призвал украинских военнослужащих сложить оружие. Подчеркивается, что операция не направлена против мирных жителей.  

 

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