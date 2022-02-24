«Будет передана народу». Депутат Госдумы Никонов озвучил дальнейшую судьбу Украины

Украина будет передана народу Украины. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов в эфире канала «Россия 24».

Отвечая на вопрос о будущем Украины, Никонов процитировал своего деда — народного комиссара иностранных дел СССР Вячеслава Молотова, который 22 июня 1941 года произнес: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами». По его словам, в интересах самой Украины стать суверенным государством без внешнего управления.

«Стратегическая цель на Украине была сформулирована давно: нам нужна мирная, свободная, суверенная Украина, которая находится в дружественных отношениях с Россией. Не больше, но и не меньше. Для этого будет сделано абсолютно все необходимое. Мы будем настаивать, чтобы там к власти пришло правительство, которое будет выступать за конструктивные отношения с нашей страной. Это и в интересах Украины как государства. В Киеве в последний год находили 3 тысячи американских дипломатов, которые ей руководили. Этого больше не будет. Украина будет передана народу Украины», — заявил Никонов.

24 февраля по решению президента РФ Владимира Путина Вооруженные силы РФ приступили к специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской Народных республик. Путин призвал украинских военнослужащих сложить оружие. Подчеркивается, что операция не направлена против мирных жителей.