Депутат Рады Кива допустил урегулирование ситуации на Украине в случае отставки Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский должен покинуть занимаемый пост, поскольку только в этом случае страна сможет возродиться. Об этом заявил депутат Верховной рады Илья Кива.

Парламентарий опубликовал видеообращение. В нем он возложил вину на украинского лидера за обострение ситуации. По его словам, это могут исправить только переговоры.

«Другого пути нет: только переговоры и только отставка Зеленского даст возможность стране сохраниться, а значит и возродиться», — сказал политик.

Ранее стало известно, что ЛНР и ДНР обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи. После глава государства объявил о специальной военной операции в Донбассе.