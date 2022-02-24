Руководство петербургского метрополитена усилило меры безопасности

Меры безопасности были усилены в метрополитене Санкт-Петербурга, об этом сообщило руководство госпредприятия.

При этом в пресс-службе отметили, что метро работает в штатном режиме. Для обеспечения безопасности пассажиров усилено патрулирование.

«Метрополитен работает штатно. Для обеспечения безопасности перевозок усилен визуальный контроль в пассажирских зонах», — сообщила пресс-служба «Невским новостям».

Чаще всего сотрудники метрополитена патрулируют вестибюли станций подземки. Усилен контроль над пассажирскими зонами.