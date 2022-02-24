Глава Белгородской области Гладков подтвердил шесть эпизодов разрушений из-за снарядов

В Белгородской области зафиксировано шесть случаев попадания снарядов на территорию региона. Информацию подтвердил губернатор Вячеслав Гладков на заседании облдумы.

По его словам, жертв нет, однако в Ровенском и Белгородском районах разрушено несколько зданий. Решением правительства был создан оперштаб. По каждому из взрывов работает отдельная следственная группа.

«Надеюсь, самую сложную ситуацию мы прошли. Будет тяжело — скажем [населению], что тяжело, но тоже нагнетать не надо», — отметил глава региона.

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Он добавил, что не стал вводить режим ЧС, так как власти пока справляются с ситуацией. На соцобъектах и объектах жизнеобеспечения проводятся антитеррористические мероприятия. В муниципалитетах, граничащих с Украиной, закрыты школы и детские сады. Авиасообщение, как и в 12 других южных регионах России, приостановлено до 2 марта. Железнодорожный вокзал работает в штатном режиме.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев поддержал решение президента России Владимира Путина о проведении спецоперации по принуждению Украины к миру.