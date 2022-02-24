МИД Италии вызвал посла России после объявления Москвы о спецоперации в Донбассе

Министерство иностранных дел Италии после объявления президентом России Владимиром Путиным начала спецоперации в Донбассе захотело увидеть российского посла с целью организации переговоров.

Утром 24 февраля началась специальная операция по защите ЛДНР с участием российских военных. Ранее об этом в обращении к нации сообщил президент страны Владимир Путин.

Российский лидер отметил, что не может предсказать действия подразделений ВС РФ, поскольку они будут обусловлены обстановкой на территории Донбасса. В Министерстве обороны России добавили, что угрозы для жизни и здоровья мирных граждан нет.