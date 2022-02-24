Водитель легковушки стал жертвой столкновения с КамАЗом на трассе в Башкирии

Один человек скончался в результате ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика в Башкирии. Авария произошла на первом километре автотрассы Шаран — Тюменяк. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

По предварительным данным, около 10:00 по местному времени столкнулись Lada Largus и встречный КамАЗ. От сильного удара обе машины вылетели в кювет, переднюю часть легковушки полностью смяло.

В результате произошедшего водитель Lada скончался до приезда скорой медицинской помощи. Двух его пассажиров доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

На место автокатастрофы выезжала следственно-оперативная группа. В настоящее время правоохранители выясняют причины и обстоятельства смертельной аварии. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.