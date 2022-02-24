Депутат Ревенко о миротворческой операции ВС РФ на Украине: «Мы обязаны остановить бойню»

На фоне непрекращающегося геноцида мирного населения Донецкой и Луганской Народных Республик Владимир Путин принял единственно верное решение о спасении ЛДНР. Таким мнением с пользователями Instagram поделился депутат Госдумы Евгений Ревенко, который поддержал инициативу президента и заявил о «националистическом угаре», охватившем вотчину Владимира Зеленского.

«Мы обязаны остановить бойню, потушить националистический угар и защитить мирных людей, которые не могут больше жить под постоянной угрозой уничтожения. Они будут защищены. Я, как депутат парламента и гражданин своей страны, поддерживаю принятые решения Верховным главнокомандующим. Мир на Украине должен быть и будет установлен в кратчайшие сроки. Для этого у нас есть все: решимость, воля и поддержка народа нашей великой страны», — написал Ревенко.

Поддержка со стороны россиян крайне важна в моменты обострения, обратил внимание народный избранник. Ситуация на Украине остается напряженной, СМИ пишут о подавлении военной инфраструктуры ВСУ.

Global Look Press / Svetlana Lomakina

При этом региональные власти продолжают прием беженцев из ЛДНР, уставших от восьмилетней осады со стороны украинских войск.

«Наш долг защитить людей, которых методично уничтожали на Юго-Востоке на протяжении 8 лет. 8 лет обстрелов, похищений и терактов. Это и был настоящий геноцид, которого Запад не видит. Наши многолетние требования, уговоры, призывы остановить убийства и геноцид, начать действенные переговоры так и не были услышаны», — добавил Евгений Ревенко.

В сложившейся за восемь лет ситуации – постоянных обстрелов и нарушений минских договоренностей – у России не оставалось другого выбора, кроме как встать на защиту населения Донбасса, подвел итог депутат Госдумы.