АТОР ведет сбор сведений о находящихся в южных регионах России туристах

Ассоциация туроператоров (АТОР) прокомментировала ситуацию с туристами, которые находятся в южных регионах России.

Сообщается, что туроператоры собирают информацию о туристах на юге России. Также ведется работа над стратегией «выхода из кризисной ситуации».

«В настоящее время точных цифр или информации о принятых решениях еще нет, но специалисты АТОР постоянно следят за ситуацией и готовы оперативно проинформировать рынок о любых изменениях», — сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров.

Ранее Росавиация сообщила о введении временных ограничений на полеты в ряд аэропортов на юге России. Мера будет действовать до 2 марта.