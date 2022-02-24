Северо-Крымский канал будет подготовлен для приема воды из Днепра по поручению Аксенова

Комитету по водному хозяйству следует подготовить Северо-Крымский канал для приема воды из Днепра. С таким поручением выступил глава полуострова Сергей Аксенов.

Соответствующая информация появилась в Telegram главы Крыма. Аксенов отметил, что опреснительные установки могут не потребоваться.

«Дал команду председателю Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации республики Крым Игорю Вайлю готовить Северо-Крымский канал к приему воды», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что пункты пропуска на российско-украинской границе на Крымском полуострове закрыты. Они не будут функционировать до особого распоряжения.