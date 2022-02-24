Предсказание Ванги об объединении славянских народов вокруг России начало сбываться

Россия возродится и объединит славянские страны. Такое предсказание сделала болгарская ясновидящая Ванга.

По ее словам, возрождение славянских держав возможно только при помощи России, так как она обладает бесконечными ресурсами, силой и неизвращенной духовностью.

«Россия — праматерь всех славянских держав», — говорила она.

Кроме того, прорицательница отмечала важную роль правителя России в процессе объединения восточноевропейских государств.

«Все растает, словно лед, только одно останется нетронутым — слава Владимира, слава России. Слишком много принесено в жертву. Никто не сможет остановить Россию. Все сметет она со своего пути и не только сохранится, но и станет властелином мира», — считала ясновидящая.

Невские Новости / Дмитрий Матвеев

Также когда Ванга узнала о переименовании Ленинграда в Санкт-Петербург, она отметила особую роль города и указала на его сакральное место в российской истории.

«Царь Петр радуется этой перемене. В духовном отношении Ленинград сейчас выше Москвы. Там много погибших. Души их молятся и создают очищенное пространство, и в этом очищенном пространстве будут проявляться выдающиеся духи», — высказалась она

Ранее астролог Тамара Глоба предсказала возрождение России в 2022 году. По ее мнению, в наступившем году произойдет множество положительных перемен, а сам год станет «лучшим временем для развития».