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Глава ЛНР заявил, что Украина не предпринимала никаких действий по эвакуации населения

Общество
Глава ЛНР заявил, что Украина не предпринимала никаких действий по эвакуации населения

Украина не предпринимала никаких действий по эвакуации мирного населения. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Пасечник обратил внимание на то, что украинская сторона, будучи в курсе о возможном развитии ситуации, не стала совершать никаких попыток по эвакуации мирных жителей.

«Никто никаких действий по эвакуации населения не предпринимал», — заявил глава ЛНР.

Кроме того, Пасечник добавил, что Луганская Народная Республика готова принять у себя беженцев с Украины. Для этого будут предоставлены все силы и средства, направленные на размещение эвакуированных граждан в ЛНР.

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