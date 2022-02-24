Алиев указал на неизменность отношений России и Азербайджана после признания ЛДНР

Москва и Баку продолжат сотрудничество. Такое заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава азербайджанского государства указал на неизменность отношений стран после признания независимости ЛДНР.

Президент России Владимир Путин провел переговоры с Алиевым 22 февраля. Стороны встретились в Кремле и подписали документ о союзнических отношениях.

Российский лидер назвал принятую декларацию переходом взаимодействия Москвы и Баку на новый уровень. Слова Путина приводятся на сайте телеканала RT.