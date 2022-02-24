Захарова отреагировала на заявление МИД Великобритании о «защите» Украины

Великобритания уже оказала поддержку Украине. Такое сообщение появилось в Telegram-канале официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой.

Дипломат обратила внимание на недавнее заявление государственного министра по Европе и Северной Америке МИД Великобритании Джеймса Клеверли. Последний сообщил о намерении Лондона оказать поддержку Киеву.

«Украина, конечно, не член НАТО, но мы будем поддерживать украинцев в их самозащите. Отношения между странами — членами НАТО отличаются от отношений с Украиной, но мы, конечно, будем поддерживать украинцев в самообороне», — сказал Клеверли.

Захарова поставила на место британского министра. Она напомнила, что Лондон уже «защитил» Украину.

«Вы уже помогли. Отдыхайте», — отметила представитель российского МИД.

Ранее стало известно о планах Правительства Великобритании предоставить Украине кредиты на сумму до 500 миллионов долларов по линиям международных банков. Во внешнеполитическом ведомстве Соединенного Королевства уточнили, что Киев сможет воспользоваться этими средствами для «снижения экономических эффектов» на фоне ситуации в Донбассе. Также в Лондоне объявили о введении новых антироссийских санкций в связи с признанием Москвой независимости ЛНР и ДНР.