«А нас будете освобождать?»: казаки Украины поддержали военную операцию России

Депутат Госдумы и казачий генерал Виктор Водолацкий назвал военизированную операцию ВС РФ по защите Донецкой и Луганской народных республик «спасением русского мира от уничтожения». По его словам, выступая против неонацистской идеологии, Россия занимает ту же позицию, что и во времена Великой Отечественной войны.

«Все, что сегодня делает Россия — это спасение наших соотечественников. Это освобождение от фашистов. Наши дедушки и бабушки в Великую Отечественную войну освобождали эту землю от фашистов, но вот появились новые — украинские неонацисты, которые взяли ту же идеологию. В XXI веке такого не должно быть», — заявил Водолацкий в комментарии «ПС».

duma.gov.ru / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Парламентарий подчеркнул, что сегодняшние действия РФ во главе с президентом Владимиром Путиным — это «реакция на обращение простых граждан» ЛДНР, но «такие же сигналы» поступают и с других территорий Украины. Депутат утверждает, что получил «тысячи звонков» после признания Россией независимости ЛДНР: люди воспряли духом и спрашивают: «А нас вы будете освобождать?».

«Мирным жителям надоело жить после 2014 года в страхе. Очень много украинских казачьих организаций сегодня и в Одессе, и в Николаеве, в Черниговской и Днепропетровской областях, в Запорожье. Все говорят о признании Россией ЛДНР», — поделился атаман войскового казачьего общества «Всевеликое Войско Донское».

Ранее в Минобороны РФ заявили, что военные приступили к спецоперации по защите ДНР и ЛНР. Народные милиции республик перешли в контрнаступление при огневой поддержке российских войск, прорвав оборону ВСУ. Утром 24 февраля после продолжительных боев по отражению агрессии ВСУ была проведена мобилизация и созданы группировки войск.

Новостное агентство «Харьков». / Андрей Тюнников

Первые итоги

Главред RT Маргарита Симоньян опубликовала информацию о том, что российские танки находятся в Харькове. СМИ сообщают о присутствии ВС РФ и в других городах Украины.

По данным Минобороны РФ, СБУ готовят и уже реализуют провокации по известным лекалам «Белых касок». Разведка докладывает, что отдельные подразделения ВС Украины массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение. Военные ЛНР и ДНР продолжают наступление в Донбассе, постепенно продвигаясь вперед.

Global Look Press / MOD Russia

Примечательно, что боевые действия идут не только на территории ЛДНР и Украины. Утром украинские войска обстреляли пограничный пункт РФ в Курской области, но огневая точка была подавлена, сообщил телеканал «Звезда». Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о шести зафиксированных разрушениях из-за попадания снарядов.

Одновременно с этим глава Крыма Сергей Аксенов распорядился начать подготовку воды по ранее перекрытому Киевом Северо-Крымскому каналу — это означает снятие так называемой «водной блокады», длившейся 8 лет. По словам Аксенова, теперь «опреснительные установки, похоже, не понадобятся».

В целях безопасности до 2 марта на юге России приостановлена работа аэропортов Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Воронежа и Симферополя.

Ранее в США заявили, что санкции против РФ из-за признания независимости ЛДНР могут непредсказуемым образом повлиять на глобальную экономику. Подробнее — в нашей статье.