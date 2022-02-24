Центробанк РФ запустил интервенции на валютном рынке из-за курса рубля

Центральный банк России принял решение запустить интервенции на валютном рынке с целью стабилизации текущей ситуации. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Банк России будет обеспечивать поддержание финансовой стабильности в стране и непрерывности операционной деятельности финансовых организаций, задействовав с этими целями все необходимые инструменты. ЦБ и финучреждения имеют конкретные схемы действия для любого сценария развития событий, указывается в сообщении.

Курс рубля демонстрирует падение на торгах: нацвалюта США подскочила выше 86 рублей и обновила тем самым исторический максимум, державшийся с января 2016 года. Евро взлетел до 100 рублей, следует из данных Московской биржи.