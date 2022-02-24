Губернатор Севастополя Развожаев поддержал решение о проведении спецоперации на Украине

Операция по принуждению Украины к миру направлена не только на защиту Донецкой и Луганской народных республик, но и Крыма. Такое заявление сделал глава Севастополя Михаил Развожаев, передает «Ъ».

«Я уверен, что в этом зале и в Севастополе, и в Крыму, и в нашей стране не осталось сегодня равнодушных людей — все как один поддерживают решение нашего президента», — добавил он.

Развожаев также отметил, что в самом городе все спокойно. С его слов, были усилены меры безопасности на объектах жизнеобеспечения и социальной инфраструктуры. Губернатор предупредил севастопольцев, что не исключает провокаций с украинской стороны.

Пресс-служба правительства Севастополя /

Он особенно заострил внимание на том, что необходимо следить за ситуацией со снабжением — особенно за количеством товаров первой необходимости. Однако пообещал, что ситуация с остановкой авиасообщения будет урегулирована до 2 марта.

«Это никак не повлияет на жизнедеятельности города-героя Севастополя, — резюмировал он. — Я на месте, правительство работает. Правоохранительные органы все на месте. Соответствующие координационные действия постоянно проводятся. <...> Все под контролем».

Ранее представители Минобороны РФ сообщили, что солдаты и офицеры ВСУ массово покидают занятые позиции, буквально бросая тяжелую военную технику и вооружение.