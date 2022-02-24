Сборная России по баскетболу может не сыграть в матче против Нидерландов 24 февраля

Мужская сборная России по баскетболу может не сыграть в матче отборочного этапа к чемпионату мира против Нидерландов, который запланирован на 24 февраля в Перми.

Одна из наиболее возможных причин — нестабильная обстановка на территории Украины. На данный момент точной информации нет, вопрос будет решен в самое ближайшее время, сообщает телеканал «Матч ТВ» со ссылкой на свои источники.

Ранее стало известно о том, что финал футбольной Лиги чемпионов в ближайшее время может быть перенесен из Санкт-Петербурга в Лондон. Данное решение прорабатывается в связи с напряженной ситуацией на Украине.