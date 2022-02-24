Пушилин сообщил об уничтожении штаба ООС в Донбассе

Народная милиция ДНР уничтожила украинский штаб «Операции объединенных сил» (ОСС) в Донбассе. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.

В четверг утром глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о полном уничтожении штаба ООС украинской армии в Донбассе.

«По всей линии соприкосновения по территории ДНР практически не наносятся удары, огневые точки противника подавляются, штаб ООС уничтожен», — сообщил глава республики в эфире телеканала «Россия-24».

Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин передал СМИ, что ВСУ понесли тяжелые потери и потребовали открытия гуманитарных коридоров.