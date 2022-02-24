ВСУ просят об открытии гуманитарного коридора

Пресс-секретарь военного командования ДНР Эдуард Басурин сообщил, что ВСУ несут потери и просят об открытии гуманитарного коридора.

Он сделал заявление о ситуации на Украине в эфире телеканала «Россия-24». По его словам, военнослужащие украинской армии несут потери.

«Уже обращаются к нам с просьбой сделать им гуманитарный коридор. Они готовы сложить оружие, перейти на нашу сторону и остаться в живых», — заявил Басурин.

Президент России Владимир Путин сообщил о начале специальной военной операции. Он подчеркнул, что Россия не намерена оккупировать украинские территории, и заявил, что всю ответственность за кровопролитие будет нести киевский режим.