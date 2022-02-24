Глава Минэкономики ФРГ заявил, что Германия должна закупать газ и уголь не в России

После военной операции России на Украине Германия должна будет закупать газ и уголь в других странах, заявил министр экономики ФРГ и вице-канцлер Роберт Хабек.

Днем ранее Хабек заявил, что Германия может полностью отказаться от российского газа. При этом он отметил, что возможно повышение цен на топливо. Хабек уверен, что ФРГ сможет получать ресурсы из других источников. Вице-канцлер добавил, что экономические отношения с Россией и раньше переживали кризисы.

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что действия Российской Федерации «ничем нельзя оправдать». Он назвал объявленную президентом РФ Владимиром Путиным специальную военную операцию вторжением на Украину и нарушением международного права.