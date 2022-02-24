Путин указал на тщетные попытки России договориться с НАТО об отказе от расширения

Попытки России договориться с НАТО о нерасширении Альянса оказались тщетными. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

Глава государства 24 февраля выступил с обращением к россиянам.

«После развала СССР при всей беспрецедентной открытости новой современной России, готовности честно работать с США и другими западными партнерами в условиях одностороннего разоружения, нас попытались дожать, добить и разрушить окончательно. Так и было в 1990-е годы, начале 2000-х годов», — отметил Владимир Путин.

Президент России в обращении сообщил о начале специальной военной операции в Донбассе. Он подчеркнул, что Москва не планирует оккупировать украинские территории.