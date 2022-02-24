Президент Украины Зеленский: главам мировых держав следует ввести санкции против Путина

Мировые лидеры должны задуматься над введением санкций против президента России Владимира Путина. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

Зеленский считает, что лидеры мировых держав должны ввести новый пакет ограничений против Путина на фоне ситуации на Украине, и призывает их к оперативному принятию решения в этом вопросе.

Ранее руководство Министерства иностранных дел Китая прокомментировало массовое введение санкций западных стран в отношении России. Дипломатическое ведомство выступило против антироссийских ограничений в одностороннем порядке. Китайский МИД назвал подобные действия незаконными.