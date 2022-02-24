Все российские дипломаты эвакуированы из Киева

Российские дипломаты эвакуированы из столицы Украины. Соответствующую информацию предоставило посольство РФ.

Согласно полученным данным, диппредставители выполнили все необходимые «эвакуационные мероприятия» в отношении имущества еще до отъезда из Киева.

Стоит отметить, что в последние недели обострилась ситуация в Донбассе. Киевская сторона сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин обратился к соотечественникам. Он объявил о принятии решения провести специальную военную операцию. По его словам, в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.