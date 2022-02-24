Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Все российские дипломаты эвакуированы из Киева

Политика
Все российские дипломаты эвакуированы из Киева

Российские дипломаты эвакуированы из столицы Украины. Соответствующую информацию предоставило посольство РФ.

Согласно полученным данным, диппредставители выполнили все необходимые «эвакуационные мероприятия» в отношении имущества еще до отъезда из Киева.

Стоит отметить, что в последние недели обострилась ситуация в Донбассе. Киевская сторона сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин обратился к соотечественникам. Он объявил о принятии решения провести специальную военную операцию. По его словам, в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.

#россия #украина #посольство