Липецкая область закрыла воздушное пространство для гражданских самолетов

Воздушное пространство над территорией Липецкой области для гражданской авиации временно закрыто, об этом сообщили российские власти.

Аэропорт Липецк не будет принимать и отправлять рейсы пассажирской авиации, заявили в правительстве региона.

«Использование воздушного пространства для осуществления полётов гражданской авиации на территории Липецкой области приостановлено. Аэропорт Липецк закрыт для принятия пассажиров и судов», — говорится в сообщении.

Ранее Росавиация сообщила о приостановке работы 12 аэропортов на юге России в связи с осложнившейся обстановкой нв Украине и линии соприкосновения с Донбассом. Закрыто воздушное пространство над Ростовом-на-Дону.

Президент России Владимир Путин выступил с видеообращением к гражданам и сообщил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. Он заявил, что обстоятельства требуют незамедлительных действий.