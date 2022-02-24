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Липецкая область закрыла воздушное пространство для гражданских самолетов

Общество
Липецкая область закрыла воздушное пространство для гражданских самолетов

Воздушное пространство над территорией Липецкой области для гражданской авиации временно закрыто, об этом сообщили российские власти.

Аэропорт Липецк не будет принимать и отправлять рейсы пассажирской авиации, заявили в правительстве региона.

«Использование воздушного пространства для осуществления полётов гражданской авиации на территории Липецкой области приостановлено. Аэропорт Липецк закрыт для принятия пассажиров и судов», — говорится в сообщении.

Ранее Росавиация сообщила о приостановке работы 12 аэропортов на юге России в связи с осложнившейся обстановкой нв Украине и линии соприкосновения с Донбассом. Закрыто воздушное пространство над Ростовом-на-Дону.

Президент России Владимир Путин выступил с видеообращением к гражданам и сообщил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. Он заявил, что обстоятельства требуют незамедлительных действий.

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