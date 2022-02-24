Госдеп США приостановил работу консульства во Львове

Американский Госдепартамент приостановил оказание консульских услуг во Львове. Об этом сообщили в посольстве США на Украине.

Ранее американские дипломаты намеревались днем работать во Львове, а на ночь уезжать в Польшу.

«Госдепартамент 24 февраля 2022 года приостановил предоставление консульских услуг во Львове, Украина, после приостановки консульских услуг в посольстве США в Киеве 12 февраля 2022 года», — говорится в сообщении посольства.

Президент России Владимир Путин недавно сообщил, что Москва начинает специальную военную операцию в Донбассе. Решение было принято после обращения за помощью ЛНР и ДНР.