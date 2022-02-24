Шольц в телефонном разговоре с Зеленским заявил о солидарности с Украиной

Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Соответствующую информацию сообщила пресс-служба правительства ФРГ.

Разговор лидеров состоялся 24 декабря. Они обсудили ситуацию вокруг Украины.

«Канцлер Олаф Шольц только что позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому и заверил Украину в полной солидарности Германии в этот трудный час», — сказано в сообщении.

Телеканал «360» ранее информировал, Верховная рада Украины утвердила указ Владимира Зеленского о военном положении на территории страны. Руководство страны рекомендовало гражданам не паниковать и оставаться дома.