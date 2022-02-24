«Военный преступник». Коротченко предсказал бегство Зеленского в Европу

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко рассказал «Политике Сегодня», что проводимая Россией спецоперация по «демилитаризации и денацификации» Украины развивается успешно. По его словам, в первую очередь Москва заинтересована в том, чтобы вывести из строя аэродромы, средства противовоздушной обороны (ПВО) и военно-тактические ракеты. Гражданским объектам страны и мирным жителям ничего не угрожает.

Еще перед началом операции президент Владимир Путин призвал украинских военных сложить оружие и подчеркнул, что Россия не собирается оккупировать Украину. Ранним утром 24 февраля Минобороны РФ сообщило, что пограничники не стали оказывать сопротивления российским миротворцам при пересечении границы, а уже около 10 утра средства ПВО Украины были подавлены.

«РФ использует высокоточные средства поражения, которые уже прошли проверку в боевых условиях в Сирии и доказали свою эффективность. Поэтому удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры. Динамика дальнейшего хода операции будет определяться уже ее результатами», – поделился мнением эксперт.

фото из личного архива Игоря Коротченко /

Коротченко обратил внимание, что главная задача и цель проводимой РФ операции — это «нейтральная, внеблоковая Украина». Такой сценарий действующего президента Владимира Зеленского вряд ли устроит.

«Режим, который там осуществлял управление до настоящего дня, для России нелегитимный. Это значит, что Зеленский рассматривается не более, как гражданин Украины, а не президент этой страны», – подчеркнул журналист.

Собеседник «ПС» назвал Зеленского «военным преступником» и не исключил, что в ближайшие часы он эвакуируется из Украины в Европу. В качестве убежища может выступить столица одной из дружественных для Киева стран: Великобритании, Литвы или Польши.