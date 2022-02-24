Афонский старец Парфений предсказал судьбу новой Украины

Украина должна объединиться с православными странами. Такое заявление сделал игумен монастыря святого Павла архимандрит Парфений.

«Каждому нужно стремиться к объединению православных. Только в этом их сила. Кто среди украинцев против этого пойдет, тот станет прислужником Антихриста», — объяснил он.

Парфений также призвал жителей Украины сторонится Евросоюза, который «сталкивает страны в долговые ямы». Он привел в пример Кипр, который до присоединения к ЕС был процветающим островом. Однако влияние западных стран разорило его и погрузило жителей в беспросветную пучину бедности.

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Кроме того, монах заявил, что украинцы, как и все остальные славянские народы, должны объединиться вокруг России, поскольку только она сможет защитить их. Отдельную роль в этом играет и президент России Владимир Путин.

«Путин крест на себя взял огромный и тяжкий. Даже если есть у него какие-то ошибки или прегрешения, все Господь простит. Путин — искренний человек, радеющий за Русь и народ», — пояснил старец.

Ранее стало известно, что нашумевшее предсказание Ванги по поводу Украины началось сбываться. Болгарская провидица пророчила завершение конфликта в Донбассе, а также уход Зеленского с поста президента. После него, по ее словам, к власти придет человек, который сможет принести мир на украинскую землю.