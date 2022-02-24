Мария Захарова сообщила, что давно знала о решении ЕС ввести против нее санкции

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о появлении ее имени в санкционном списке Евросоюза.

Как утверждает дипломат, она давно знала о решении ЕС. Действия коалиции Захарова назвала своеобразным подарком ко Дню защитника Отечества.

«Само решение было разработано давно. Я об этом знала, потому что через "своих людей" они даже об этом намекали, пытаясь запугать. Когда поняли, что шантаж не проходит, включили санкционный механизм», — написала представитель министерства в Telegram-канале.

Ранее ЕС запретил бизнесу коалиции торговые отношения с ЛНР и ДНР. Санкции объединения также коснулись больше граждан РФ и банков «Россия» и «Промсвязьбанк».