Сбербанк продает евро по 115 рублей

Курсы доллара и евро резко подскочили, Сбербанк на фоне падения биржевого курса рубля продает американскую валюту по 101 рублю, евро торгуется по 115 рублей, сообщает пресс-служба финансовой организации.

Евро доходило до 130 рублей. Санкт-Петербургская биржа приостановила торги, также приостановлена работа Московской биржи. На официальном сайте холдинга сообщили, что о возобновлении торгов будет объявлено дополнительно.

«Биржа сообщает о запрете подачи заявок и заключении договоров во всех режимах торгов по всем видам ценных бумаг, начиная с 08:10 по московскому времени. О времени возобновлении торгов будет сообщено дополнительно. Участники торгов вправе отзывать поданные ранее заявки», — говорится в сообщении на официальном сайте биржи.

Накануне доллар дорожал до 81 рубля впервые с марта 2020 года, евро торговался по 91,5 рубля.