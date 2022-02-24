ВСУ вели огонь по ЛДНР весь праздничный день 23 февраля

ВСУ усилили огонь по мирному населению ЛДНР после признания независимых республик Россией.

По данным НМ ЛНР, ВСУ нарушили режим прекращения огня 114 раз только за прошедшие сутки. Были обстреляны 29 населенных мирным населением пунктов. В соседней ДНР обстрел проводился приблизительно с той же усердностью. Об этом пишет «ПолитЭксперт».

Также сообщается об убитых впоследствии обстрелов гражданах. В районе населенного пункта Желобок был убит военнослужащий Народной полиции, а под селом Березовское уничтожен личный автомобиль с двумя гражданскими пассажирами, которые скончались от травм.

Жилой дом в Золотом-5 оказался подорван и полностью уничтожен. Населенный пункт Донецкий был подвергнут массированному обстрелу из 122-мм гаубиц и артиллерийских систем меньшего калибра. Схожая участь настигла в праздничный день и село Желтое. Также разрывы фугасных снарядов зафиксированы севернее, в районе населенного пункта Веселая гора.

Жители ДНР также пострадали от рук ВСУ. На трассе «Донецк-Горловка» было подорвано взрывное устройство. Этот взрыв повлек за собой гибель троих гражданских лиц. Также обстрелам, инициированным Украиной, подверглись Нижнее Лозовое, Железная Балка, Горловка, Донецк, Александровка, Сосновское и Коминтерново. Под удар в этот день попали даже российские журналисты с телеканала «Звезда». К счастью, никто из них не пострадал.

Известно, что ВСУ использует комплексы радиоэлектронного подавления «Буковель-АД», которые делают невозможной работу в регионе дорожных дронов ОБСЕ. Они должны были фиксировать военные преступления. подведение к линии разграничения в районе Воздвиженки семи танков Т-64, а также двух БМП говорит о подготовке к очередному массированному обстрелу.

Ранее обстрелы ВСУ вынудили ЛДНР начать эвакуацию своих граждан на территорию России и объявить всеобщую мобилизацию. На данный момент российские власти проводят специальную военную операцию, а Украина в связи с этим ввела военное положение по всей стране.