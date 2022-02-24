Теннисный турнир ATP-250 перенесли из Петербурга в Нур-Султан

Открытый мужской турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 2022 году будет перенесен из Петербурга в Нур-Султан, сообщает пресс-служба организации.

Турнир пройдет под названием Astana Open с 19 по 25 сентября текущего года. Свой первый турнир ATP столица Казахстана провела в 2020 году, говорится на сайте ассоциации.

«Календарь включает перенос Открытого чемпионата Санкт-Петербурга (ATP 250) в Нур-Султан после более чем 25 раундов соревнований в этом городе», — отмечают в АТР.

О причинах переноса соревнований не сообщается.

Петербург в последнее время столкнулся с рядом серьезных проблем, которые могут пошатнуть его статус культурной столицы России. С начала зимы петербуржцы регулярно жалуются на качество уборки снега. В январе Петербург столкнулся с мусорным коллапсом.

С начала года Смольный во главе с губернатором Александром Бегловым проводит мусорную реформу. Но ее результаты оказались не вполне блестящими. Петербуржцы жалуются на забитые мусорные контейнеры и проблемы со своевременным вывозом отходов.