Небензя: еще на прошлой неделе была надежда, что Киев одумается

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что надежда на то, что Украина одумается существовала еще на прошлой неделе. Для этого, по его словам, нужен был прямой диалог с Луганском и Донецком.

Ранее в специальном обращении к россиянам глава государства Владимир Путин объявил, что принял решение о начале специальной военной операции. По его словам, «решительных и незамедлительных действий» требуют обстоятельства. Решение о проведении операции принято во исполнение договоров о дружбе и взаимопомощи с ЛНР и ДНР, уточнил в телеобращении к россиянам Путин.