Путин призвал украинских военных в Донбассе сложить оружие и идти по домам

Президент России Владимир Путин призвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) сложить оружие и разойтись по домам.

По словам главы государства, вся ответственность за кровопролитие лежит на совести правящего режима на Украине.

«Должен обратиться к военным Украины, вы давали присягу народу, а не хунте, призываю немедленно сложить оружие и идти домой», — заявил Путин.

Ранее президент России рассказал, что принял решение о проведении специальной военной операции. В то же время Путин отметил, что в планы Кремля не входит оккупация украинских территорий.