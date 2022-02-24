Генерал Москаль поймал Зеленского на обмане

Украинский президент Владимир Зеленский сильно ошибся, давая обещания по Донбассу, которые никто не собирался выполнять. Об этом заявил бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей, генерал Геннадий Москаль

Военный отметил, что Зеленский считает себя «великим гением». По его словам, глава Украины ответственен за утрату суверенитета и территорий.

«Нельзя было Шольцу – одно говорить, Макрону – второе, Байдену – третье, народу – четвертое», — подчеркнул Москаль.

Генерал напомнил о словах Шольца. Канцлер ФРГ заявил, что Зеленский обещал ему принять закон об особом статусе Донбасса, проведении выборов, амнистии, а также изменениях в конституцию Украины.