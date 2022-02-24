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Генерал Москаль поймал Зеленского на обмане

Политика
Генерал Москаль поймал Зеленского на обмане

Украинский президент Владимир Зеленский сильно ошибся, давая обещания по Донбассу, которые никто не собирался выполнять. Об этом заявил бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей, генерал Геннадий Москаль

Военный отметил, что Зеленский считает себя «великим гением». По его словам, глава Украины ответственен за утрату суверенитета и территорий.

«Нельзя было Шольцу – одно говорить, Макрону – второе, Байдену – третье, народу – четвертое», — подчеркнул Москаль.

Генерал напомнил о словах Шольца. Канцлер ФРГ заявил, что Зеленский обещал ему принять закон об особом статусе Донбасса, проведении выборов, амнистии, а также изменениях в конституцию Украины.

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